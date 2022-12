Ακτιβιστές διώχθηκαν άρον-άρον από το μαγαζί του Salt Bae: Τους έβγαλαν σηκωτούς (vid)

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές απομακρύνθηκαν από το μαγαζί του Salt Bae από το προσωπικό μετά από διαμαρτυρία στο χώρο.

Ο περιβόητος Νουσρέτ Γκιοκτσέ έχει απασχολήσει ανά περιόδους τα μέσα ενημέρωσης είτε λόγω των προκλητικών δηλώσεων είτε των υπέρογκων ποσών στις αποδείξεις των καταστημάτων του. Έτσι και χθες το βράδυ κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου έλαβε μέρος ένα περιστατικό με ακτιβιστές. Στο κατάστημα του διάσημου επιχειρηματία στο Λονδίνο, ακτιβιστές πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Οι ακτιβιστές είχαν πραγματοποίησει κράτηση στο μαγαζί του Νουσρέτ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι ακτιβιστές διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματα των ζώων, καθώς φώναζαν στους θαμώνες του μαγαζιού να υιοθετήσουν μια διατροφή βασισμένη σε ρίζες και λαχανικά.

Supporters of Animal Rebellion are getting dragged out by security at @nusr_et 's restaurant in London!



The restaurant is famed for its steaks - products of environmental destruction and worker and animal exploitation.



This is not a sustainable food system.#PlantBasedFuture pic.twitter.com/n3SbNkBEpa