Ο Χάρισον Φορντ ξανά σε δράση στο πρώτο trailer για τo Indiana Jones and the Dial of Destiny

Γνωρίστε τη νεότερη περιπέτεια με πρωταγωνιστή -για άλλη μια φορά- τον Χάρισον Φορντ.

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει για πέμπτη φορά στο ρόλο του Indiana Jones και η Lucasfilm αποκάλυψε τόσο την τελική ονομασία της ταινίας, όσο και το πρώτο της trailer.

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Τζέιμς Μάνγκολντ (Logan, Ford Vs Ferrari), ενώ ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα συμμετέχει ως παραγωγός.

Στη μουσική θα συναντήσουμε για άλλη μια φορά τον Τζον Γουίλιαμς, ενώ ο Τζορτζ Λούκας δεν θα έχει καμία εμπλοκή.

Από τις πρώτες σκηνές γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η δράση θα παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον Φορντ τόσο σε πλάνα από πραγματικά γυρίσματα, όσο και σε επεξεργασμένα από υπολογιστή (για να δείχνει νεότερος). Μαζί του θα βρίσκεται η Φοίβη Γουόλερ Μπριτζ, ενώ στο ρόλο του κεντρικού κακού Βόλερ θα δούμε τον Μαντς Μίκελσεν.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Τόμας Κρέτσμαν, Σονέτ Ρενέ Γουίλσον, Αντόνιο Μπαντέρας, Τόμπι Τζόουνς και Ολιβιέ Ρίχτερς. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ταινία Indiana Jones, το Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skill, έκανε πρεμιέρα το 2008.

To ενδιαφέρον του κοινού πάντως παραμένει έντονο, αφού το trailer (που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια) έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια θεάσεις σε μόλις 11 ώρες!

Το Indiana Jones and the Dial of Destiny θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.