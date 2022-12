Νέα posters για τη σειρά The Last of Us του HBO δείχνουν τους χαρακτήρες

Ποιοι ηθοποιοί θα βρίσκονται στους κεντρικούς ρόλους της παραγωγής.

Το HBO δημοσίευσε τα νέα posters για την τηλεοπτική μεταφορά του videogame The Last of Us που θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου 2023.

Στις νέες αυτές εικόνες εμφανίζονται οι ηθοποιοί που βρίσκονται στους βασικούς ρόλους και έτσι βλέπουμε τους Pedro Pascal ως Joel, Bella Ramse ως Ellie, Merle Dandridge ως Marlene, Gabriel Luna ως Tommy, Anna Torv ως Tess, Keivonn Woodard ως Sam, Nick Offerman ως Bill, Murray Barlett ως Frank, Lamar Johnsonn ως Henry, Nico Parker ως Sarah και Storm Reid ως Riley.

Τη σκηνοθεσία των επεισοδίων έχουν διάφοροι συνεργάτες, όπως οι Jeremy Webb, Ali Abbasi, Kantemir Balagov, αλλά και Neil Druckmann (δημιουργός του game).

All the new HBO's The Last of Us character posters:



Which one is your favorite? pic.twitter.com/Aldye4TJWC