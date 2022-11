H Samsung σημειώνει σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση αναδιπλούμενων smartphones καθώς η επιχειρηματική ζήτηση αυξάνεται

Τα αναδιπλούμενα smartphones Galaxy που στάλθηκαν σε επιχειρήσεις υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς το ενδιαφέρον της κοινότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οδήγησε σε μεγαλύτερη υιοθέτηση.

Η Samsung Electronics Co. Ltd. ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των smartphones Galaxy Z Fold και Galaxy Z Flip που πωλήθηκαν για εταιρική χρήση ετησίως, έχει υπερδιπλασιαστεί. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2022, ο αριθμός των αναδιπλούμενων (foldable) smartphones που εστάλησαν σε εταιρικούς πελάτες αυξήθηκε κατά 105% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2021[1].

Με τις αποστολές αναδιπλούμενων smartphone να αναμένεται αυξηθούν κατά 73% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 16 εκατομμύρια παγκοσμίως[2], οι αποστολές αναμένεται να αυξηθούν σε 26 εκατομμύρια μέχρι το 2023. Η ευκολία του multitasking σε μια μεγάλη οθόνη, καθώς και οι δυναμικές προσαρμογές των εφαρμογών για χρήση σε αναδιπλούμενες συσκευές συμβάλλουν στην υιοθέτηση της σειράς Galaxy Z από επιχειρήσεις.

Οφέλη των Foldables για εταιρικούς χρήστες

Καθώς οι εταιρείες στρέφονται προς μία work-from-anywhere πολιτική, αναζητούν μέσα από την τεχνολογία νέους τρόπους για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους. Οι αναδιπλούμενες συσκευές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου το 74%[3] μιας δειγματοληπτικής ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων δηλώνουν ότι η σύνδεση μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας είναι σημαντική ή κρίσιμη.

«Τα αναδιπλούμενα Samsung Galaxy smartphones δημιουργήθηκαν για να παρέχουν διευρυμένες δυνατότητες και να προσφέρουν νέους τρόπους εργασίας και έκφρασης της δημιουργικότητας», δήλωσε ο KC Choi, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Global Mobile B2B στο MX Business της Samsung Electronics. «Αυτή η ταχεία αύξηση των επενδύσεων αποδεικνύει την ανάγκη των εταιρικών πελατών μας για ουσιαστικές καινοτομίες, που ενισχύουν την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού».

Το Galaxy Z Fold4 , το αναδιπλούμενο smartphone τέταρτης γενιάς της Samsung, αποτελεί μια δυναμική, multitasking συσκευή, ιδανική για επαγγελματική χρήση. Παρά το μέγεθος του που χωράει άνετα στην τσέπη όταν βρίσκεται κλειστό, όταν ξεδιπλώνει ενσωματώνει μια μεγάλη, διευρυμένη οθόνη, διευκολύνοντας την εκτέλεση εργασιών συγκριτικά με τις παραδοσιακές οθόνες smartphone.

Η διευρυμένη οθόνη του Galaxy Z Fold4 προσφέρει μια μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας, ώστε για να αξιοποιούνται στο έπακρο οι λειτουργίες desktop που η συσκευή ενσωματώνει. Ακόμη, η γραμμή εργασιών που μοιάζει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για τον χειρισμό πολλαπλών εργασιών και εφαρμογών, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται, να ανοίγουν και να εναλλάσσουν τη χρήση των εφαρμογών, χωρίς να διακόπτουν την εργασία τους.

Η μεγάλη οθόνη που διαθέτει το Galaxy Z Fold4 είναι, επίσης, ιδανική για εργασία σε πολλαπλά παράθυρα. Η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση έως και τριών εφαρμογών ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων δύο παραθύρων της ίδιας εφαρμογής για συγκρίσεις. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να απαντούν στο email τους ενώ βλέπουν δύο καρτέλες του προγράμματος περιήγησης Chrome, ακριβώς όπως θα εργάζονταν από έναν υπολογιστή desktop με πολλαπλές οθόνες.

Το Galaxy Z Fold4 προσαρμόζεται επίσης στις ανάγκες της ροής εργασιών. Η λειτουργία Flex Mode εκτός του ότι προσφέρει μια hands-free εμπειρία κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων, αλλά πλέον μπορεί να υποστηρίξει δυνατότητες ηλεκτρονικής υπογραφής ή σημείωσης σε εφαρμογές συνεργατών, με τη χρήση του S Pen[4].

Ισχυρές συνεργασίες που ενισχύουν την εμπειρία των αναδιπλούμενων συσκευών

Οι εμπειρίες αυτές ήταν δημοφιλείς σε πολλούς τομείς και βιομηχανίες. Στην τρέχουσα αγορά, ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ιδίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες χρειάζονται τα καλύτερα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν συνεπείς στη δουλειά τους και τη ρουτίνα τους, ακόμη και όταν εργάζονται εξ αποστάσεως.

Οι συσκευές τους πρέπει να υποστηρίζουν ρυθμίσεις για σύνθετες επαγγελματικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων, ερευνών, διαγραμμάτων και χαρτοφυλακίων, και να τους παρέχουν το πλεονέκτημα ισχύος και παραγωγικότητας που χρειάζονται για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου, η Samsung έχει ενισχύσει τη χρηστικότητα του Galaxy Z Fold4 με διάφορους τρόπους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εφαρμογή Bloomberg Professional[5] είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από επαγγελματίες που ασχολούνται με τις επενδύσεις, όπως traders, αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.[6] Η εφαρμογή εκμεταλλεύεται το μοναδικό form factor του Galaxy Z Fold επιτρέποντας στους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς, αναλύσεις, ειδήσεις και τις επικοινωνίες εν κινήσει με έναν πιο διαισθητικό και καθηλωτικό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την εμπειρία χρήσης και τη λειτουργικότητα με την οποία οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι. Η προσαρμοστική διάταξη της εφαρμογής Bloomberg Professional στο Samsung Galaxy Z Fold4 παρέχει εύκολη περιήγηση και multitasking εν κινήσει. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν πολύ εύκολα από την εξωτερική οθόνη , που είναι ιδανική για γρήγορες συνομιλίες Instant Bloomberg (IB), στη μεγάλη οθόνη που διευκολύνει την ανάγνωση ειδήσεων, την παρακολούθηση δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο, την περιήγηση σε χαρτοφυλάκια ή την ανάλυση διαγραμμάτων. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα να κάνουν τη συνηθισμένη δουλειά τους με βελτιωμένο τρόπο στην αναδιπλούμενη συσκευή τους.

Το DocuSign,[7] το οποίο προσφέρει την κορυφαία παγκοσμίως λύση ηλεκτρονικής υπογραφής και χρησιμοποιείται από 24 από τις 25 κορυφαίες χρηματοοικονομικές εταιρείες του Fortune 500[8] έχει επίσης βελτιστοποιηθεί για να υποστηρίζεται σε Android 12L. Το Galaxy Z Fold4 διευκολύνει την διαδικασία υπογραφής συμφωνιών. Οι χρήστες μπορούν γρήγορα να κάνουν drag and drop συνημμένα email σε λειτουργία multi-view απευθείας στην ηλεκτρονική υπογραφή DocuSign, να σφραγίζουν συμφωνίες γρήγορα εν κινήσει με το S Pen της Samsung[9] και την ειδική υπογραφή Flex Mode.

Η Samsung συνεργάστηκε επίσης με την IBM[10] για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, βοηθώντας τους πελάτες τους ενώ εργάζονται από οπουδήποτε. Η IBM iX, ο συνεργάτης για τον σχεδιασμό εμπειριών στο πλαίσιο της IBM Consulting, συνεργάστηκε με ένα κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την ανάπτυξη της εμπειρίας σε κινητά, βοηθώντας τους συμβούλους να έχουν γρήγορη πρόσβαση και να διαχειρίζονται πληροφορίες αγοράς και χαρτοφυλακίου. Η ενσωμάτωση του Samsung DeX και του S Pen[11] επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με δεδομένα, να κάνουν drag and drop αρχεία μεταξύ εφαρμογών, να μεταφράζουν χειρόγραφα σε κείμενο και ακόμη και να αποτυπώνουν ψηφιακές υπογραφές σε ένα πλήρες περιβάλλον που μοιάζει με επιφάνεια εργασίας στην αναδιπλούμενη συσκευή τους. Η φιλοσοφία του ανοικτού χαρακτήρα της Samsung επέτρεψε επίσης την ενσωμάτωση άλλων δημοφιλών εφαρμογών για τηλεδιασκέψεις, επαφές πελατών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και χρονοδιαγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών εφαρμογών.

Η Samsung δεσμεύεται να εργαστεί με κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου για τη δημιουργία νέων εμπειριών κινητής και να συνεργαστεί στενότερα τους επόμενους μήνες για να εκμεταλλευτεί τις πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως τα αναδιπλούμενα smartphones.

