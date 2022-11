Σημαντικά παραμένουν τα προβλήματα έλλειψης iPhone 14 Pro ενόψει εορταστικής περιόδου

Ακόμη και τις γιορτές, οι φίλοι της Apple δεν θα βρουν εύκολα το νέο Pro smartphone.

Μπορεί η κατάσταση με τη διαθεσιμότητα των iPhone να είναι παραδοσιακά δύσκολη τα τελευταία χρόνια, αλλά τα lockdowns και οι αντιδράσεις εργαζομένων στα εργοστάσια της Foxconn στην Κίνα έχουν φέρει την Apple ξανά με την πλάτη στον τοίχο.

Ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo σημειώνει πως ακόμη και μέσα στην εορταστική περίοδο (και αρκετές εβδομάδες μετά την αρχική τους διάθεση), τα iPhone 14 Pro θα είναι σχεδόν… άφαντα από τα καταστήματα.

Ο Kuo εκτιμά πως η Apple θα στείλει στα καταστήματα 70-75 εκατομμύρια συσκευές iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max, 15-20 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Για να λύσει -μερικώς- το πρόβλημα, η αμερικανική εταιρεία θα αναθέσει σε δύο άλλους συνεργάτες της (Pegatron, Luxshare ICT) το 10% των παραγγελιών της, ωστόσο αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα για την περίοδο που διανύουμε και σίγουρα όχι μέχρι τα τέλη του 2022.

Κάτι που φοβούνται οι υπεύθυνοι της Apple είναι πως επειδή τα Pro είναι τα πιο ακριβά (και πιο κερδοφόρα) smartphones κάθε σειράς, η όλη κατάσταση θα επηρεάσει σίγουρα και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

