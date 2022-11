Εντυπωσιακά πλάνα από την έκρηξη του ηφαιστείου Μάουνα Λόα στην Χαβάη (vid)

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο.

Για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια, το ηφαίστειο Mauna Loa στο Big Island της Χαβάης εκρήγνυται και απίστευτες φωτογραφίες και βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικονίζουν το γεγονός.

Το Mauna Loa είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο και ένα από τα πέντε ηφαίστεια που σχημάτισαν τη Χαβάη.

Mauna Loa, the largest volcano on the planet, is erupting now on the Big Island of Hawai’i after being dormant for 38 years. Follow along to see footage captured by our team 🌋 pic.twitter.com/6busmUpXJr