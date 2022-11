Ο Έλον Μασκ ξεκινάει πόλεμο κατά της Apple, απειλεί πως θα φτιάξει το δικό του κινητό!

Σε νέους μπελάδες και πάλι το Twitter, με τον Έλον Μασκ να ρίχνει το γάντι στην Apple.

Ο Έλον Μασκ ισχυρίζεται σε νέα του τοποθέτηση πως η Apple απείλησε να αποσύρει το Twitter από το iOS App Store της για λόγους που δεν κατονομάζονται.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

H τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγο μετά από μία ανάρτηση που αναφέρει πως η αμερικανική εταιρεία σταμάτησε μάλιστα να διαφημίζεται και στο Twitter, με τον Μασκ να απευθύνεται άμεσα και στον CEO της εταιρείας, Τιμ Κουκ.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν μια ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Twitter. Ο Μασκ έχει χαρακτηρίσει εδώ και μέρες υπερβολική την προμήθεια 30% που κρατάει η Apple για τις αγορές που γίνονται μέσα από το App Store της, με τις εξελίξεις να οδηγούν μέχρι και τον επικεφαλής του Apple App Store, Φιλ Σίλερ, να διαγράφει το λογαριασμό του από την πλατφόρμα.

App store fees are obviously too high due to the iOS/Android duopoly.



It is a hidden 30% tax on the Internet. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Και όλα αυτά τη στιγμή που το Twitter είναι η μοναδική πλατφόρμα που επιτρέπει ακόμη ενήλικο (και προσβλητικό) περιεχόμενο, παίζοντας στα όρια με τους όρους χρήσης εντός του οικοσυστήματος της εταιρείας του Κουπερτίνο. Παρόλα αυτά, ο Μασκ θεωρεί τις πρακτικές της Apple μονοπωλιακές και μάλιστα συμφώνησε με χρήστη που ανέβασε ένα χιουμοριστικό video της Epic με το Fortnite που σημειώνει κάτι σχετικό (στο πλαίσιο της μεταξύ τους διαμάχης).

Και όλα αυτά κατέληξαν σε μία ευθεία απειλή προς την Apple αν συνεχιστεί η κατάσταση, με τον ιδιοκτήτη του Twitter να απαντάει σε tweet με την φράση «…αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα φτιάξω ένα εναλλακτικό τηλέφωνο».

Και το σίριαλ συνεχίζεται…

Πηγή εικόνας: MarketWatch