Δημοσιογράφος του BBC ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς της Κίνας επειδή κάλυπτε διαδηλώσεις (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου του BBC.

Αδιανόητες εικόνες κυκλοφορούν στα social media, με την αστυνομία της Κίνας να ξυλοκοπεί άγρια έναν δημοσιογράφο του BBC επειδή κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη.

Ο Εντ Λόρενς «δέχθηκε επίθεση» ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη, πριν του περάσουν χειροπέδες και τον συλλάβουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας Τύπου του στο Twitter.

Ο Λόρενς κρατήθηκε για αρκετές ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Το BBC είναι πολύ ανήσυχο για τη μεταχείριση την οποία υπέστη ο δημοσιογράφος μας Εντ Λορενς, ο οποίος συνελήφθη και του περάστηκαν χειροπέδες καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη», ανέφερε εκπρόσωπος του ομίλου σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

#China : BBC ‘extremely concerned’about treatment of journalist Ed Lawrence who was arrested & handcuffed while covering protests in #Shanghai , held for several hours & later released #乌鲁木齐 pic.twitter.com/YegNzihpNU