«Πνίγηκε» στις λάσπες η Ίσκια: Ανασύρθηκε νεκρό βρέφος 21 ημερών (vid)

Στους επτά οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Ιταλία.

Ανασύρθηκε η έβδομη σορός από την κατολίσθηση που προκάλεσε σφοδρή κακοκαιρία στη νήσο Ίσκια. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκε και βρέφος 21 ημερών. Οι αγνοούμενοι είναι πολλοί.

Οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν μέσα από σωρούς λάσπης το πτώμα ενός κοριτσιού 5,5 ετών που είχε βρει καταφύγιο κάτω από το κρεβάτι της στο σπίτι στο ιταλικό θέρετρο της νήσου.

Οι τραυματίες είναι δεκατρείς, ενώ εκατόν εξήντα επτά άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να μεταφερθούν σε ασφαλή περιοχή.

Non si può incolpare il governo per il disastro ad #Ischia

Ma come non attaccare l'invio di mld per la guerra in #Ucraina quando la nostra terra, le isole, il territorio implorano aiuto e risorse per combattere il dissesto?

Ci vuole uno Stato Nuovo pic.twitter.com/qzedgkauBD