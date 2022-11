Εξέγερση στην Κίνα κατά της πολιτικής «κρούσματα μηδέν»: «Δεν είναι ζωή αυτή» (vid)

Οργή και μεγάλες διαδηλώσεις για τα νέα αυστηρά lockdown λόγω κορονοϊού.

Αγανακτισμένοι πια με τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον covid-19, είναι οι κάτοικοι στην κεντρική Κίνα, με ένα μεγάλο κύμα έντονης διαμαρτυρίας να λαμβάνει χώρα στην Γουχάν, εκεί που όλα ξεκίνησαν πριν από σχεδόν 3 χρόνια.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωναν το βράδυ της Κυριακής στην πόλη, διαμαρτυρόμενοι για τους αυστηρότατους υγειονομικούς περιορισμούς, που στερούν ακόμα στους πολίτες την ελευθερία τους.

🇨🇳 China has had enough. 💥💥💥 pic.twitter.com/jef6UPA6ZG