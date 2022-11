Ψηφιακή Συνάντηση για το Metaverse από την BGM OMD

Η BGM OMD διοργάνωσε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου το webinar "The Metaverse: How Does the Future of Digital Marketing Feel Like?" προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στους πελάτες και συνεργάτες της να περιηγηθούν στο νέο κόσμο που ανατέλλει.

Το Metaverse είναι για πολλούς “The Next Big Thing” και προβλέπεται να γίνει μια αγορά 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2024! Τα Brands και οι εταιρίες έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν τρόπους προσαρμογής στη νέα αυτή πραγματικότητα, που κρύβει σίγουρα ευκαιρίες αλλά και πιθανές απειλές για τα brands.

Σε αυτό το πλαίσιο, η BGM OMD διοργάνωσε το webinar με καλεσμένους διακεκριμένα στελέχη της αγοράς όπως τον Barry Christie ( Global Creative Lead, Meta), τη Natalia Vasilyeva (EVP Marketing & Strategy, Anzu/Fast River), τον Paul de La Hosseraye (Metaverse & Web3 Strategic Partnership, Landvault/acrossmedia241)και την Caitriona Henry (Global Brand Strategy Lead, OMD Worldwide), οι οποίοι μίλησαν για το Metaverse, παρουσίασαν case studies από το εξωτερικό και απάντησαν στα ερωτήματα του κοινού.