Immune: Hools at play! (vid)

Ο ράπερ που ξέρει να παίζει το παιχνίδι όσο λίγοι. Λόγος που δεν φοβάται τίποτα και δεν σταματάει για κανέναν!

Το «beast mode» ενεργό και ο λόγος ο ασύδοτος σαν χείμαρρος ξεχύνεται, δεν περιορίζεται, δεν σταματά και φλόγες πετά! Το ερμηνευτικό θηρίο «μασάει» τις λέξεις, τις επεξεργάζεται (ο Λεκτικός πάντα ξέρει) και τις επιστρέφει με καρφιά και πολύχρωμα κοφτερά γυαλιά. Δεν μπορείς να απαντήσεις σε αυτά τα λόγια και αν φοράς παντελόνια απλά λες respect! Το δάσος του ράπερ είναι τα τσιμεντένια δέντρα της πόλης και τα όρια του το «B», το «C» και πάλι το «C». Αυτό σημαίνει μοναδικό barcode, μοναδικό πλήρωμα που έχει να δώσει και να πάρει, να αρπάξει. Όχι, άσε τα υλικά και τα φτηνά. Αυτός ο ράπερ φτιάχνει ύμνους για ανθεκτικές σημαίες, συνθήματα για τους δρόμους και ρίμες για τους αγνούς οπαδούς. Απρόσβλητος και όχι απόβλητος, όπως κάποιοι θα ήθελαν. Το αληθινό underground πρέπει να σου αφήνει ένα τραύμα στον λαιμό και ό,τι λες να «καίει», να μην είναι περιττό. Ο λόγος να «τρέχει» σαν το πιο άγριο πέσιμο και όταν φερμάρει ψεύτικες αξίες και τουπέ να αφήνει το μπουκάλι, τη βενζίνη, το στουπί και το ρόπαλο. Τα λεκτικά χτυπήματα απανωτά, με κοκάλινα γάντια, full face και τα ρέστα. Κάποιος να κλείσει το mode, ο Immune είναι (καλλιτεχνικά) ελεύθερος και το ραπ του δίχως έλεος!

Η φάση έχει τρέξιμο



Το στοπ είναι λέξη για δειλούς, συνετούς και απρόθυμους. Εδώ, έχουμε του δρόμου λαγωνικό, δίχως κράτημα και ψεύτικο περπάτημα. Η φάση έχει τρέξιμο και σόλες πάνω από βλέμματα, καδρόνι και λυμένο κορδόνι. Ο Immune τραγουδά για το gang του δρόμου που αγαπά τη φανέλα και του γηπέδου την τρέλα. Το Hools at Play είναι μέρος της εφηβικής-νεανικής πορείας. Η ένσταση και η διαμαρτυρία δεκτή, το graffiti, όμως, είναι εκεί και το χρώμα δεν σβήνει, δεν σε αφήνει και το παραλάιζερ προηγείται του equalizer. Ο Immune δεν ψάχνει λούμπεν χτυπήματα, αλλά ερωτήσεις της μιας βραδιάς, της παρέας και της αγκαλιάς. Και για τους δικούς του δεν θα συμβιβαστεί, δεν θα υποχωρήσει και με μένος θα χτυπήσει. Το attitude είναι άγριο, το δέρμα δέχεται την αμυχή και το ραπ του είναι φωτιά και ατσάλι! Ο Immune πριν το άλμπουμ έδωσε σινγκλ και πόνο! Ακούστε και μετρήστε τις ρίμες-ραπίσματα στα Comebak, Solfefe, Anthem, BCC Gang, Headshot… Τα σημεία αναφοράς του δύο είναι (και θα είναι): Το BCC Gang και το LP «Ρrometheus». Η αρχή και το τέλος που ανανεώνεται συνεχώς. Ο τύπος παίζει με την πλάτη στον τοίχο και γουστάρει! Ραπάρει σαν ηττημένος, αλλά μην μπερδεύεσαι, δεν είναι ηττημένος! Πρόσεχε, γιατί η «κηδεία» [Funeral] σου έρχεται!

Με το BCC gang στις πλάτες



Πολλά ήταν τα μοναδικά, ένα όμως έκανε την αρχή, το Old School Vibes. Στα credit θα διαβάσετε το BCC, το Barcode Crew. Το συγκεκριμένο label φέρει την υπογραφή και το όραμα του Ανδρέα Μαρνέζου, του Λεκτικού Επεξεργαστή. Πλέον, το εγχείρημα το τρέχει ο γιος του, ο Ηρακλής, γνωστός στο χώρος της ραπ με το όνομα Rack. O Immune συμμετείχε με τρία κομμάτια στον δίσκο του, το Rackattack, και τις ραπ βάσεις του τις οφείλει σε αυτό το crew. Η ώθησε του δόθηκε έχοντας το BCC gang στις πλάτες του. Το επιθετικό, in you face, ύφος, ο απειλητικός ρυθμός (αυτή είναι η αίσθηση) και το flow που σε χτυπά αλύπητα, έχουν κάτι από τον Λεκτικό, και το BCC Crew. Ο Immune δεν σταμάτησε να τιμά αυτή την ομάδα. Τα «καυτά» του σινγκλ πάντα είχαν αναφορά σε αυτήν. Ε, και μέσα από τα ξεχωριστά κομμάτια έφτιαξε ένα ξεχωριστό δίσκο. Το LP «Prometheus» (2021) περιέχει κομματάρες! Για όσους γνωρίζουν και όσους δεν γνωρίζουν, πληκτρολογήστε και ακούστε τα: Matador, Funeral, Athens City, Hools At Play, Charakiri, Takeover… Ό,τι καλύτερο βγήκε τον προηγούμενο χρόνο! Ο Immune, με την ξεχωριστή χροιά, πλάθει το άγριο της καθημερινότητας και το μεταμορφώνει σε αέναη προσωπική μάχη. Οι ρίμες και η μουσική του διαθέτουν την αναμονή της έκρηξης. Τα μπιτ διαμορφώνουν την εικόνα λίγο πριν το μεγάλο ξέσπασμα και ο Immune δεν ψάχνει φασαρία, τη δημιουργεί!