Πήγε και κέρδισε το «The Voice» ως καλόγρια και πλέον έχει μεταμορφωθεί και δουλεύει σερβιτόρα (vid)

Η ιστορία της καλόγριας που κέρδισε το ριάλιτι μουσικής «The Voice».

Μεγάλος ντόρος είχε ξεσπάσει με μια καλόγρια από την Σικελία, η οποία αποφάσισε να πάρει μέρος στο ριάλιτι μουσικής «The Voice». Η καλόγρια Cristina Scuccia είχε σοκάρει τους κριτές του ιταλικού «The Voice», όταν στην blind audition της για το σόου το 2014, τραγούδησε το τραγούδι No One της Αλίσια Κις.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι η εκπληκτική φωνή προερχόταν από την καλόγρια, η αείμνηστη Ραφαέλα Καρά που ήταν τότε μέλος της κριτικής επιτροπής είχε πει: «Δεν μπορούσα να μιλήσω για αρκετά λεπτά».

Η Scuccia, η οποία τότε ήταν μοναχή στο μοναστήρι των Ουρσουλίνων στο Μιλάνο, κέρδισε το «The Voice» με την ερμηνεία της στο What a Feeling, το τραγούδι από την ταινία Flashdance. Κυκλοφόρησε και δίσκο, τον οποίο έδωσε στον Πάπα Φραγκίσκο, στο οποίο περιλαμβανόταν και μια version του Like a Virgin της Μαντόνα.

Οκτώ χρόνια μετά από αυτή την επιτυχία της, η Scuccia ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την εκκλησία. Πλέον η ζωή της έχει αλλάξει. Με ψηλοτάκουνα και ένα κόκκινο κουστούμι, με piercing στη μύτη και μακριά μαλλιά ελεύθερα, είπε: «Πιστεύω ότι πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου με θάρρος. Η αλλαγή είναι ένα σημάδι εξέλιξης, αλλά είναι πάντα τρομακτική. Υπάρχει σωστό ή λάθος;».

«Επέλεξα να ακολουθήσω την καρδιά μου χωρίς να σκέφτομαι τι μπορεί να λένε οι άλλοι για μένα. Έκανα ένα άλμα και ανησυχούσα ότι θα κατέληγα κάτω από μια γέφυρα, πάντα το έλεγα αυτό στον ψυχολόγο μου». Η ίδια λέει ότι τώρα ζει «με ένα χαμόγελο» στην Ισπανία, όπου εργάζεται ως σερβιτόρα.