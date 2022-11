H Sony μίλησε: τότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το PS6

Η επόμενη κονσόλα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της.

Μπορεί το PS5 να είναι ακόμη στην αρχή της πορείας του και αυτήν την περίοδο να στρώνει κάπως η κατάσταση με τη διαθεσιμότητα, αλλά η ιαπωνική εταιρεία δεν μπορεί παρά να κοιτάει και προς το μέλλον. Σύμφωνα με ένα επίσημο έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο των συζητήσεων στις επιτροπές ανταγωνισμού για την εξαγορά της Activision Blizzard από την Microsoft, η «μαμά του PlayStation εκτιμά πως το PS6 θα κυκλοφορήσει το νωρίτερο το 2027.

Συγκεκριμένα, συζητώντας το θέμα για το κατά πόσο μετά από την εξαγορά θα μείνει διαθέσιμο το Call of Duty στις κονσόλες της, η Sony σημειώνει πως αναμένει να χάσει πρόσβαση στο franchise το 2027, όταν και θα κυκλοφορήσει την κονσόλα επόμενης γενιάς της, δηλαδή το PS6.

Αν και ο επικεφαλής gaming του Xbox, Phil Spencer, έχει διαψεύσει πως θα απομακρύνει το Call of Duty από τις κονσόλες PlayStation, έχει ενδιαφέρον το ότι η ιαπωνική εταιρεία θεωρεί πως το PS5 θα κάνει ένα κύκλο ζωής 7 ετών. Ο αναλυτής Piers Harding-Rolls σημείωσε στο Twitter την εκτίμησή του πως το PS6 ίσως κυκλοφορήσει το 2028.

Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted



This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching



PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A