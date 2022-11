Η Ήρα Κατσούδα στο Gazzetta: «Το stand up με τον τρόπο του απαιτεί να είσαι μίνιμαλ» (vid)

H stand up comedian μας μιλά για τη νέα της παράσταση που έχει τίτλο «Μίνιμαλ» (κάθε Πέμπτη, στις 21:30, στο θέατρο «Αλκμήνη»). Την ευχαριστούμε πολύ.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποτυχημένη απόπειρα δημιουργίας αστείου. Πάμε. Η λέξη είναι μία, Μίνιμαλ. Εδώ τελειώνει το εισαγωγικό και… Ώπα! Και τι πρέπει να καταλάβουμε τώρα εμείς; Δώσε λίγες πληροφορίες. Εντάξει, μη φωνάζεις. Μίνιμαλ, Ήρα Κατσούδα, stand up. Τώρα, μπορεί να μπει τελεία. Επίτηδες το κάνεις; Ποια είναι η Ήρα Κατσούδα; Και το stand up; Σαν το 7up; Λοιπόν, για να τελειώνουμε… Η Ήρα Κατσούδα κάνει stand up comedy (κατάλαβες τώρα;). Ξέρεις, από το «Χωρίς Γλουτένη» και το «Για γυναίκα καλή είναι», στο «Μίνιμαλ», τη φετινή της παράσταση. Και για να μην αρχίσεις πάλι τις ερωτήσεις, μπορείς να τη δεις στο θέατρο «Αλκμήνη» (κάθε Πέμπτη στις 21:30). Αμιγώς νέα παράσταση που σατιρίζει τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα ιερά ζώα, τις τοξικές σχέσεις, τις θεωρίες συνωμοσίας, κ.α. Η Ήρα, λοιπόν, δέχτηκε να μας μιλήσει για τη νέα της παράσταση, μας έδωσε promo βίντεο με τον Γιάννη Φλωρινιώτη και δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Α, κάτι τελευταίο: Όσοι τη δείτε στη σκηνή θα διασκεδάσετε με τη ψυχή σας. Εδώ τελειώνει το εισαγωγικό. Μμμ, ναι, αλλά δεν ήταν μίνιμαλ!

Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, «Μίνιμαλ». Μου άρεσε και τον θεωρώ προκλητικό, αφού σε μια εποχή που όλα είναι πληθωρικά εσύ πας κόντρα στο ρεύμα! Εν τω μεταξύ έψαχνα το αντίθετο…

… μαξιμαλιστικά.

Σωστά. Ήταν προϊόν σκέψης ή σου ήρθε ξαφνικά;

Θα σου πω… Πρώτα απ’ όλα χαίρομαι που σου άρεσε. Σκεφτόμουν κάτι πιο απλό σε σχέση με την περσινή παράσταση. Έτσι, από το Για γυναίκα καλή είναι και το Φέραμε και λάδι της ευρωπαϊκής περιοδείας, κατέληξα στο «Μίνιμαλ».

Μια λέξη

Μίνιμαλ! Πώς βγήκε το Μίνιμαλ; Επειδή έχω διάσπαση προσοχής ξέρω ότι καμία σκέψη μου δεν μπορεί να είναι μίνιμαλ. Το μυαλό μου κάνει mind hoping και δεν μπορείς να μείνεις σε μία σκέψη. Βάζεις κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες… Ο τίτλος, λοιπόν, είναι ειρωνικός. Σε μια εποχή που όλα είναι πληθωρικά, loud. Οι απόψεις, οι συγκρούσεις…

…πάντα δεν ήταν;

Τόσο loud;

Τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’80 και μετά

Τώρα υπάρχει το Διαδίκτυο και το κάνει πιο αισθητό. Στα 80’s ήσουν loud μόνο στην παρέα σου, δεν το ήξερε κανένας άλλος. Τώρα, έχεις πληκτρολόγιο και σύνδεση. Οπότε, είσαι loud σε μεγαλύτερη παρέα. Ίσως είναι και πιο έντονο αυτό που αισθανόμαστε σήμερα.

«Τα social media είναι αντιμίνιμαλ»

Μίνιμαλ σημαίνει να κρατάς τα απαραίτητα. Ωστόσο, μας δημιουργούν την ανάγκη ή τη δημιουργούμε μόνοι μας να έχουμε περισσότερα.

Καπιταλισμός! Αυτό όλο είναι αντιμίνιμαλ. Τα social media είναι αντιμίνιμαλ. Πότε δεν θα βγάλεις φωτογραφία στα social στην οποία κλαις. Θα βάλεις φίλτρα…

…Ανέφερα τα 80’s γιατί υπήρχε η νοοτροπία «πήρε ο γείτονας ακριβό αμάξι; Θα πάρω δύο εγώ!».

Ναι, ο καταναλωτισμός και σήμερα τον έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Το ΄80 σου χαλούσε το παντελόνι και το έραβε η μάνα σου. Τώρα όλα είναι πιο φτηνά. Τότε για να αγοράσεις καινούργιο δύσκολα είχες τα χρήματα. Δεν έβρισκες παντελόνι με 10-15 ευρώ. Δεν υπήρχε αυτό που έχουμε τώρα, το fast fashion. Ή, άλλο παράδειγμα, μου χαλάει το κινητό. Δεν θα το φτιάξω, δεν συμφέρει. Θα πάρω άλλο. Είμαστε, λοιπόν, σε μια εποχή που ο καταναλωτής έχει πρόσβαση από τα φτηνά μέχρι τα πανάκριβα, ανάλογα το μπάτζετ του βέβαια. Σήμερα μπορείς εύκολα να κάνεις αντικατάσταση σε κάτι. Αυτό αφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τσακώνομαι με τον φίλο μου, με σένα, και εύκολα θα σου πω Άιντε παράτα μας! Δεν θα κάτσεις να το διορθώσεις.

Μερικές φορές είναι καλό

Ναι, γιατί έχουμε μάθει πια τι είναι τοξικό, τι είναι τοξική σχέση.

Παλιά το κρύβαμε

Παλιά δεν ξέραμε. Λέγαμε με θέλει (γέλια).

«Θέλει προσπάθεια να το κρατήσεις μίνιμαλ»

Στέκομαι στη δεκαετία του ’80 γιατί τότε υπήρχαν τα εορτοδάνεια, διακοποδάνεια… Παίρναμε χρήματα για να ζήσουμε το «όνειρο». Να έχουμε πέντε τηλεοράσεις στο σπίτι, ακόμη και στο μπάνιο!

Μπράβο! Και τηλέφωνο στο μπάνιο!

Δεν είχαμε τηλέφωνο στο μπάνιο

Ούτε εμείς. Ήταν, νομίζω, τάση στα 90’s.

Συνεπώς, είναι δύσκολο να είσαι μίνιμαλ;

Θέλει προσπάθεια να το κρατήσεις μίνιμαλ. Από τη σκέψη και τα επαγγελματικά σου μέχρι το άγχος σου. Σκέψου πόσες φορές παθαίνουμε κρίσεις άγχους για ασόβαρα πράγματα.

Το καταλαβαίνουμε μετά

Ναι. Εκείνη την ώρα προστίθενται σ’ ένα βουνό άλλων πραγμάτων. Εννοείται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υγείας και άλλα προσωπικά. Εντούτοις, δημιουργούνται πρέπει που στοιβάζονται και στο τέλος αποκτούν ειδικό βάρος. Ε, αθροίζοντας τα στο τέλος έρχεται η κατάρρευση και καταλήγεις να φωνάζεις για έναν καφέ κι ένα σωρό άλλα.

Δημιουργείται η αφορμή

Ναι.

«Είμαι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής»

Πόσο καιρό παιδεύτηκες γι’ αυτήν την παράσταση;

Ένα χρόνο περίπου. Μερικά κείμενα τα δοκίμαζα πιο πριν.

Δοκίμαζες παράλληλα με την προηγούμενη παράσταση;

Ναι, παράλληλα έγραφα και δοκίμαζα. Πολλά (σ.σ κείμενα) τα πετούσα και στην περσινή παράσταση για να δω αν περνάνε.

Μπορεί κάποιοι να καταλάβουν ότι έχουν ξανακούσει ορισμένα πράγματα;

Όχι, είναι αμιγώς καινούργια παράσταση. Απλώς, στην ευρωπαϊκή περιοδεία που κάναμε με τη Δήμητρα Νικητέα δοκιμάζαμε και εκεί καινούργια πράγματα. Οπότε, στηνόταν αυτό σιγά-σιγά και με ένα φορτσάρισμα στο τέλος ολοκληρώθηκε η νέα παράσταση. Ξέρεις, είμαι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Για μένα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δουλέψω. Βάζω χρονικό όριο διότι αν δεν το κάνω θα πάρω υπερβολικά πολύ τον χρόνο μου….

Το όριο το βάζεις πάντα εσύ;

Ναι.

Δεν το βάζει άλλος;

Κατά κάποιο τρόπο το βάζει η κοινωνία. Εννοώ το σύστημα. Αν δεν βάλω όριο δεν θα έχω παράσταση και δεν θα έχω χρήματα να ζήσω. Αν είχα λύσει το βιοποριστικό μου πρόβλημα θα έλεγα φέτος θα κάτσω να σκεφτώ μόνο και θα φτιάξω με πολλή ησυχία τη νέα παράσταση. Επειδή δεν με παίρνει όμως, χρειάζεται να βάλω όριο.

«Όταν ανεβαίνουν στο youtube τ’ αστεία, πεθαίνουν»

Στη σάτιρα σου προσπαθείς να είσαι μίνιμαλ;

Το stand up με τον τρόπο του απαιτεί να είσαι μίνιμαλ. Το αστείο πρέπει να βγει με όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Επίσης, είναι μίνιμαλ και ως είδος. Δεν έχουμε σκηνικά, κοστούμια, τίποτα. Ένα μικρόφωνο, έναν προβολέα και ένα άνθρωπο. Απ’ αυτή την άποψη είναι τίμια η ονομασία «Μίνιμαλ».

Το να κάνεις τον άλλο να γελάσει με τα ελάχιστα είναι δύσκολο

Είναι θέμα τεχνικής, το συνηθίζεις μετά.

Μπορεί να είναι μόνο εκφράσεις σωματικές

Ναι, μπορεί να είναι μόνο act out. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία κατασκευής ενός αστείου.

Αυτή δεν είναι και η ουσία του stand up; Να είσαι μίνιμαλ, να μην υπερβάλεις

Να υπερβάλεις μπορείς. Στο act out γίνεται να είσαι υπερβολικός. Ανάλογα και με το στυλ σου ως κωμικός. Γενικά, όμως, πρέπει να φτάνεις στο αστείο με τις λιγότερες δυνατές λέξεις.

Στη θεματολογία της παράστασης είδα και τον Νομό Ηλείας. Έχω καταγωγή από κει.

Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Έχω και γω οικογενειακές σχέσεις από κει.

Λέω «ωχ! τι θα ακούσω»

Έχει κάτι ο Νομός Ηλείας. Τους αγαπώ πολύ. Η παράσταση, εκτός από Νομό Ηλείας, έχει Τσέρνομπιλ, ιερά ζώα, σκέψεις μου για τον Θεό, για τις τοξικές σχέσεις, για τις διαφημίσεις, για το έμφυλο…

Από την προηγούμενη παράσταση δεν κρατάς κάτι;

Όχι, όχι. Από τη στιγμή που ανέβηκε στο youtube και είναι δωρεάν δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου, θα ήταν βλακεία να ζητάω εισιτήριο για κάτι που υπάρχει στο διαδίκτυο. Τ’ αστεία αυτά πέθαναν.

Πεθαίνουν τ’ αστεία;

Πεθαίνουν. Όταν ανεβαίνουν στο youtube, πεθαίνουν. Εκεί είναι το νεκροταφείο των αστείων.

Αν τα θυμάσαι όμως;

Και τον παππού σου θυμάσαι, αλλά έχει πεθάνει (γέλια). Για μένα έχουν πεθάνει επειδή δεν μπορώ να τα εκμεταλλευτώ και δεν μπορώ να τα υποστηρίξω. Ξέρεις, πέρα από τη συγγραφή του αστείου, σημασία έχει και ο τρόπος που το παραδίδεις στο κοινό. Αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις το αστείο σου, ξεκινά η πτώση.

Ανατρέχεις σε παλαιότερες παραστάσεις σου;

Ανατρέχω για να δω πώς θα κάνω τη νέα καλύτερη! Μετά την πρεμιέρα του «Μίνιμαλ» αρκετός κόσμος μου είπε ότι του άρεσε περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτό που θέλω δηλαδή!

Πώς αποφεύγεις την επανάληψη;

Είναι η θεματολογία, τ’ αστεία είναι διαφορετικά, οι σκέψεις είναι διαφορετικές… Αυτή η παράσταση έχει διαφορετική σκέψη, είναι πιο καμένη και μου αρέσει!

Θα μπορούσες να σκηνοθετήσεις stand up άλλου;

Δεν γίνεται αυτό! Ο καθένας σκηνοθετεί τον εαυτό του. Δεν υπάρχει σκηνοθεσία στο stand up.Υπάρχει, φυσικά, σενάριο, δεν μπορείς να βγεις χύμα και να ζητάς εισιτήριο. Ο καθένας, όμως, το πλασάρει με τον τρόπο του.

Ποιον κωμικό θα ήθελες να δεις ζωντανά;

Τους Έλληνες τους έχω δει σχεδόν όλους. Κάποιους ξένους θα ήθελα. Θα μπορούσα να βλέπω stand up συνέχεια.

Ταυτότητα παράστασης

Ήρα Κατσούδα

«Μίνιμαλ», stand up comedy [μέχρι 12 Ιανουαρίου]

Στο θέατρο «Αλκμήνη»

Κάθε Πέμπτη στις 21:30

Εισιτήρια: 10 ευρώ.