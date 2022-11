Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ της Βιρτζίνια (vid)

Νεκροί και τραυματίες από πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart.

Η αστυνομία στην πόλη Τσέζαπικ, στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ, έχει κινητοποιηθεί καθώς ειδοποιήθηκε για πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι μέσα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, τον Λίο Κοζίνσκι, αστυνομικοί που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ βρέθηκαν μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες. Ο αριθμός τους δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAVY, οι νεκροί δεν ξεπερνούν τους δέκα.

#BREAKING Walmart employee at #Chesapeake #Virginia says his manager came into the break room and shot multiple employees #Walmart #walmartBlackFriday pic.twitter.com/NLK5xFFCJl

Ο δήμος της Τσέζαπικ ανέφερε μέσω Twitter ότι ο δράστης της επίθεσης στο κατάστημα «είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Several people have died in a shooting at a Walmart store in Virginia, US police say. Leo Kosinski of Chesapeake Police Department said they believe "there was a single shooter" and that person is dead.



More on this breaking story: https://t.co/HeogPO7fln pic.twitter.com/qEWmWFnMZz