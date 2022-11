Έρχεται ειδικό update για τα 25 χρόνια του Gran Turismo στο Gran Turismo 7

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να διατεθεί στους gamers.

H σειρά Gran Turismo κλείνει τα 25 χρόνια της στην αγορά των videogames και έτσι θα προσφέρει εντός των επόμενων ημερών ένα νέο σημαντικό update για το νεότερο παιχνίδι της, το Gran Turismo 7.

Όλα αυτά, σύμφωνα με τον δημιουργό του τίτλου και της σειράς, Καζουνόρι Γιαμαούτσι.

Στο σχετικό tweet που έκανε φαίνονται τρία αυτοκίνητα που αναμένεται να προστεθούν και εκτιμάται πως είναι τα Sierra RS Cosworth, Siliva K’s και BMW W2 Competition. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα, στο παιχνίδι προστέθηκαν με το patch 1.25 τα Maserati Merak SS '80, Mazda Roadster NR-A (ND) '22, Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) '73 και Nissan GT-R Nismo GT3 '18.

Μένει να δούμε βέβαια αν θα ακολουθήσει και κάτι στις 23 Δεκεμβρίου, όταν και κλείνουμε τυπικά τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τίτλου της σειράς.

25周年記念アップデート、今週来ます。

A 25th anniversary update will be coming this week.#GT7 pic.twitter.com/TiNTDepQ12