Έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο ηθοποιός του πράσινου Power Ranger

Μία από τις πλέον θρυλικές μορφές στη δημοφιλή σειρά παιδιών των 90s.

Ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο δημοφιλής ηθοποιός που έπαιζε το ρόλο του Τόμι Όλιβερ στην παιδική σειρά Power Ragners, έφυγε από τη ζωή μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ηλικία 49 ετών.

Ο Φρανκ έγινε γνωστός ως ο πράσινος Power Ranger και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό από την αρχή.

Ξεκίνησε την πορεία του στη σειρά με αυτή τη στολή και στη συνέχεια πήρε τη λευκή.

Πέραν της ηθοποιίας, ο Φρανκ ασχολούταν με το Ταε Κβον Ντο, το Μάι Τάι, το Ζίου Ζίτσου και άλλες πολεμικές τέχνες. To 2020 ξεκίνησε μια καμπάνια στο Kickstarter για να υποστηριχθεί η ταινία του Legend of the White Dragon, η οποία και θα κάνει ντεμπούτο το 2023.

Όπως ήταν λογικό, η είδηση του θανάτου του έφερε και πάρα πολλά σχόλια στα social media από καλλιτέχνες και φίλους του, αλλά και συμπρωταγωνιστές στη σειρά, όπως οι Γουόλτερ Ι. Τζόουνς, Μπλέηκ Φόστερ και Άμι Τζο Τζόνσον.

Προς το παρόν η οικογένεια του εκλιπόντος δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για το θέμα.

Πηγή εικόνας: Getty Images