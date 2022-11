Μακελειό σε κλαμπ στο Κολοράντο: 5 νεκροί και 18 τραυματίες από πυροβολισμούς (vid)

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Club Q είπε ότι είναι «συντετριμμένο από την παράλογη επίθεση στην κοινότητά μας» και εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο ΛΟΑΤΚΙ το βράδυ του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, ανέφερε η αστυνομία.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό αστυνομική κράτηση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για τραύματα μετά την επίθεση στο Club Q, δήλωσε η υπαστυνόμος του Κολοράντο Σπρινγκς, Πάμελα Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα για το επεισόδιο ακριβώς πριν από τα μεσάνυχτα, δήλωσε η Κάστρο.



#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp