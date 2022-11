Οι Tiger Lillies για πρώτη φορά στην σκηνή του Half Note

Οι «νονοί» του Avant Garde cabaret ..σε απόσταση αναπνοής!

Οι γνωστοί μας, απολαυστικοί και πάντα ευρηματικοί Tiger Lillies, εξοικειωμένοι με το ελληνικό κοινό που τους λατρεύει, για πρώτη φορά στην σκηνή του Half Note!

Η προτεινόμενη για Grammy και βραβευμένη με Olivier Βρετανική cult cabaret μπάντα, μας προτείνει και μας παροτρύνει να δούμε με μια πολύ διαφορετική ματιά την μουσική του σπουδαίου συνθέτη Cole Porter καθώς και τα τραγούδια της Edith Piaf.

Ο κόσμος των Tiger Lillies, είναι σκοτεινός κι αλλόκοτος, γεμάτος μαύρο χιούμορ και λυρισμό αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενος και πάντα ψυχαγωγικός. Η μουσική τους είναι ένα φίνο μείγμα προπολεμικού Βερολινέζικου cabaret , αναρχικής όπερας και τσιγγάνικου ύφους, που απηχεί τον ήχο του Kurt Weil και του Jacques Brel. Έχει στιγμές βαθιάς θλίψης, λεπτής αλλά αιχμηρής ειρωνείας και μιας διαρκούς απροσδιόριστης σαγήνης.

Αυτό το μοναδικό τρίο της “Μπρεχτικής.. όπερας του δρόμου” δεν σταματά να περιοδεύει τον κόσμο, δίνοντας συναυλίες και θεατρικά shows όπως “The Tiger Lillies Freakshow”, “The Ancient Mariner”, “The Tiger Lillies Circus” και την μεγάλη επιτυχία του West End “Shockheaded Peter”, δείχνοντας εμάς και κατηγορώντας μας έμμεσα με το δάκτυλο : Τι στο καλό κάνουμε, γελώντας με όλα αυτά?

Ο χαρισματικός ηγέτης τους Martyn Jacques, με την χαρακτηριστική falcetto φωνή… που είναι ένας καταρράκτης συναισθημάτων, δίνει το βασικό στίγμα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του και λέει για το συγκεκριμένο project: “O Cole Porter ήταν ένας μεγάλος τραγουδοποιός και η σπουδαία Piaf, χρησιμοποίησε κομμάτια τέτοιων μεγάλων τραγουδοποιών. Σαν τραγουδιστής, θα πρέπει να ερμηνεύσω την μουσική τους και να την κάνω δική μου, πάντα βεβαίως σε μια προσέγγιση στο μοτίβο των Tiger Lillies”!

Ο Martyn Jacques παραδέχεται δε, ότι το δικό του γράψιμο στην μουσική, έχει περισσότερα κοινά με αυτό του Porter απ’ όσο κανείς θα περίμενε.

Από 18 έως 21 Νοεμβρίου, 23 Νοεμβρίου κι από 25 έως 28 Νοεμβρίου, οι θρυλικοί Tiger Lillies με την πλέον των 40 άλμπουμ δισκογραφία (!), θα είναι εκεί, στη φιλόξενη σκηνή του Half Note και σε απόσταση αναπνοής!

Martyn Jacques – φωνητικά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα

Adrian Stout – κοντραμπάσο, μουσικό πριόνι, theremin, φωνητικά

Voodoo Drummer – ντραμς

www.tigerlillies.com

THE TIGER LILLIES – From PORTER to PIAF

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Ημέρες & ώρες:

18-21, 23 & 25-28 Νοεμβρίου

Ώρες: Παρασκευή & Σάββατο 22:30

Κυριακή, Δευτέρα & Tετάρτη 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/the-tiger-lillies-from-porter-to-piaf/

https://www.halfnote.gr/event/the-tiger-lillies-from-porter-to-piaf/

Πληροφορίες: 210 9213310