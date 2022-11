Ξεκίνησαν οι προσφορές της Black Friday για τους φίλους του PlayStation

Βρείτε τίτλους και συνδρομές σε μειωμένες τιμές για λίγες ημέρες.

H ώρα για τις προσφορές της Black Friday έφτασε και το PlayStation συμμετέχει ενεργά για άλλη μια χρονιά.

Η Sony ανακοίνωσε μια σειρά από εκπτώσεις που περιλαμβάνουν τόσο παιχνίδια, όσο και ετήσιες συνδρομές στα τρία πακέτα του PlayStation Plus.

Αρχικά, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή σε PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ή PlayStation Plus Premium θα μπορούν να το κάνουν με έκπτωση 25%, δηλαδή με €49.99, €74.99 ή €89.99 αντίστοιχα. Ακόμη, έχει ξεκινήσει προσφορά στα χειριστήρια DualSense, ενώ πολλές προσφορές θα βρείτε σε επίπεδο παιχνιδιών για τα PS4 και PS5.

Όλες οι PlayStation εκπτώσεις Black Friday βρίσκονται συγκεντρωμένες σε έναν τομέα μέσα στο PlayStation Store και μπορείτε να τον επισκεφθείτε είτε από την κονσόλα σας, είτε από τον browser σας κάνοντας click εδώ.

Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε μειωμένες τιμές στα παρακάτω παιχνίδια.

Cyberpunk 2077 (PS4, PS5)

EA Sports FIFA 23 (PS4, PS5)

Gotham Knights (PS5)

Gran Turismo 7 (PS5)

Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4, PS5)

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5)

NBA 2K23 (PS4, PS5)

Stray (PS4, PS5)

The Last of Us Part 1 (PS5)