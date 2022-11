Προσφορά του PlayStation για τη συνδρομή PlayStation Plus στην Black Friday

Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα τρία πακέτα με έκπτωση 25%.

Η Black Friday πλησιάζει και η Sony ανακοίνωσε πως θα προσφέρει έκπτωση σε όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν συνδρομή PlayStation Plus.

Με τη νέα μορφή της υπηρεσίας, το ενδιαφέρον είναι πως από τις 18 έως και τις 28 Νοεμβρίου, θα προσφέρονται και τα τρία πακέτα με έκπτωση που κατεβάζει σημαντικά το κόστος απόκτησης.

Έτσι, το PlayStation Plus Essential θα είναι διαθέσιμο από τα €59,99 στα €49,99, το PlayStation Plus Extra από τα €99,99 στα €74,99 και το PlayStation Plus Premium από τα €119,99 στα €89,99.

Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που η Sony θα κάνει προσφορά Black Friday στο νέο PlayStation Plus, μιας και πέρσι η σχετική εκπτωτική περίοδος είχε πέσει πολύ κοντά στο πέρασμα της πλατφόρμας στη νέα εποχή.

Με αυτήν την κίνηση, ίσως η ιαπωνική εταιρεία θέλει να ενισχύσει και τη βάση χρηστών της, που σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα είχε μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια.