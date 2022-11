Στις 29 Νοεμβρίου επιστρέφει το Twitter Blue με αναθεωρημένο πλάνο

Ο Ίλον Μασκ το ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του.

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε μέσα από το λογαριασμό του πως η συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue επιστρέφει μετά από μια μικρή διακοπή στις 29 Νοεμβρίου.

Η νέα μορφή της θα παραμείνει πιστή στις βασικές παροχές, ωστόσο θα προσπαθήσει να λύσει τα πολλά προβλήματα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες με ψεύτικα accounts αθλητών, αλλά και εταιρειών.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

Κάτι που έχει σημασία είναι πως αν κάποιος πάρει το σχετικό μπλε εικονίδιο πιστοποίησης και αλλάξει το όνομά του, θα χάσει αυτό το προνόμιο έως ότου το Twitter ελέγξει ξανά πως ο λογαριασμός τηρεί τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας και ακολουθεί όλους τους κανόνες.

Μένει να δούμε αν και πάλι τις επόμενες μέρες θα ζήσουμε σουρεαλιστικές καταστάσεις.

With new release, changing your verified name will cause loss of checkmark until name is confirmed by Twitter to meet Terms of Service