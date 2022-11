Σοκαριστικό video: Οδηγός κοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε 25 αστυνομικούς που έκαναν jogging (vid)

Η στιγμή που το SUV πέφτει πάνω στους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς που γυμνάζονταν στον δρόμο.

Οι αρχές στο Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι 25 εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο καθώς έκαναν τζόγκινγκ, χωρίς να φρενάρει, κατά τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας.

Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αστυνομικών, κυρίως νεοσύλλεκτων της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, έκανε πρωινό τρέξιμο όταν έπεσε πάνω της το SUV, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τους χτύπησε περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 16:30 ώρα Ελλάδας).

GRAPHIC FOOTAGE: Video of a suspect plowing into 25 sheriff recruits who were out on a run jogging in Whittier, a suburb of Los Angeles this morning. The suspect has not yet been named. pic.twitter.com/ORFc4rcpQX