Αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια παρέσυρε 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς (vid)

Ο οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης

Ένας νεαρός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς που είχαν βγει για πρωινή άσκηση σε δρόμο της πόλης Γουίτιερ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης ο 22χρονος οδηγός.

🚨#BREAKING: Car rams into sherif recruits out for morning run in Whittier, #California; mass casualty incident declared pic.twitter.com/m5oVcWfFCH