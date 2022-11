Κόρη πήγε τον πατέρα της σε strip club για τα 100ά του γενέθλια: «Τον πρόσεχε μην υπερνθουσιαστεί»

Η κόρη του Gioacchino "Jack" Poma αποφάσισε να πάει τον πατέρα της σε ένα στριπτιζάδικο για την συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής.

Τα γενέθλια κάθε ανθρώπου αποτελούν ξεχωριστή ημέρα... Πόσω μάλλον όταν αυτά είναι τα 100άδα.

Η Dina λοιπόν αποφάσισε να κάνει το καλύτερο δώρο στον πατέρα της για αυτά, έχοντας ως δεδομένο οτι λατρεύει τις γυναίκες.

Έτσι, του έκλεισε ένα τραπέζι σε ένα από τα πιο γνωστά strip clubs του Τέξας, το «Lodge».

Texas father celebrates 100th birthday at a strip club, thanks to his daughter. https://t.co/HTiRA1RU4A