Πέθανε ο Ιρανός που υποδύθηκε ο Τομ Χανκς στην ταινία «Terminal»: Έζησε 18 χρόνια στο αεροδρόμιο

Ο Ιρανός που ενέπνευσε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για την ταινία «Terminal» πέθανε από έμφραγμα στο αεροδρόμιο όπου έζησε 18 χρόνια.

«Έφυγε» από τη ζωή ο Μεχράν Καρίμι Νασερί, ο Ιρανός άνδρας που ενέπνευσε την ταινία «The Terminal» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Ο Νασερί πέθανε στο γαλλικό αεροδρόμιο όπου πέρασε 18 χρόνια από τη ζωή τού. Το 1988 μετέτρεψε σε κατοικία του το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ όπου έμεινε εκεί μέχρι το 2006.

Στην αρχή έμεινε στο αεροδρόμιο εξαιτίας ενός νομικού «αδιεξόδου» και έπειτα από επιλογή. Μετά από μερικά χρόνια η γαλλική κυβέρνηση παραχώρησε στον Νασερί το δικαίωμα να ζει στη επικράτειά της, όμως ο Ιρανός επέστρεψε στο γνώριμό του περιβάλλον πριν από μερικές εβδομάδες, όπου κατέληξε από έμφραγμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρακτορείο.

Mehran Karimi Nasseri, the inspiration behind Spielberg's 'The Terminal' after making Charles de Gaulle his home for 18 years, has died. A look at his fascinating life for @BBCWorld pic.twitter.com/cJLJhTDLDZ