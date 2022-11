Η απίστευτη ποινή στον 23χρονο φοιτητή που πέταξε αυγά στο Βασιλιά Κάρολο (vid)

Καθώς ο βασιλιάς και η σύζυγός του χαιρετούσαν το πλήθος στο Γιορκ, ο νεαρός ακτιβιστής πέταξε αυγά προς τον Κάρολο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον πετύχει.

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη(09/11) στο Γιορκ της Βρετανίας, όταν ένας νεαρός πέταξε αυγά Βασιλιά Κάρολο Γ' και τη σύζυγό του, Καμίλα, ενώ χαιρετούσαν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο νεαρός φώναξε στον Βασιλιά της Βρετανίας πως η χώρα «χτίστηκε πάνω στο αίμα των δούλων» λίγο πριν εκσφενδονίσει τα αυγά. Αστυνομικοί που ήταν παρόντες συνέλαβαν αμέσως τον διαμαρτυρόμενο, υπό τις αποδοκιμασίες πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον Κάρολο και την Καμίλα και φώναζαν εξοργισμένοι «ντροπή σου» και «Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά».

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.



