Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια για το PlayStation Plus Premium τον Νοέμβριο

Γνωρίστε τους τίτλους που θα απολαύσετε χωρίς να τους αγοράσετε.

Η Sony και το PlayStation ανακοίνωσαν τα νέα παιχνίδια που θα προστεθούν τον Νοέμβριο στην συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus και στην κατηγορία Premium (και αυτόματα και στην Extra) για τους κατόχους PS4 και PS5.

Στους τίτλους που θα μπουν περιλαμβάνονται αρκετά παιχνίδια της σειράς Kingdom Hearts, αλλά και το Elder Scrolls V: Skyrim της Bethesda και τίτλοι της σειράς Rainbow Six.

Ακόμη, ξεχωρίζουμε τα Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition, Chorus και What Remains of Edith Finch.

Αναλυτικά η λίστα με τις νέες προσθήκες περιλαμβάνει τα:

Chorus (PS4, PS5)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts III

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, PS5)

The Gardens Between (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PS4, PS5)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

What Remains of Edith Finch (PS4)

Στον κατάλογο προστίθενται ακόμη τα

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank 2: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)