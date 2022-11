Το FIFA 23 προβλέπει πως η Αργεντινή θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ

Ο Λιονέλ Μέσι αναδεικνύεται ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης.

Η EA χρησιμοποίησε το FIFA στα τελευταία Μουντιάλ για να βγάλει μια πρόβλεψη για την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο και για την φετινή διοργάνωση στο Κατάρ βλέπει Αργεντινή.

Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης του δημοφιλούς ποδοσφαιρικού videogame, το FIFA 23 έβγαλε νικήτρια την Αργεντινή, η οποία και επικράτησε στον μεγάλο τελικό που έγινε εικονικά της Βραζιλίας με 1-0.

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά και πέτυχε και 8 γκολ σε 7 αγώνες.

Η ΕΑ έρχεται σε μια επιτυχημένη πορεία εξομοιώσεων εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς το 2010 είχε προβλέψει νικήτρια της διοργάνωσης την Ισπανία, το 2014 την Γερμανία και το 2018 την Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, η ομάδα έφτασε μέχρι τους 16 και έχασε από την Ολλανδία με 3-1.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη, έφτασαν στα προημιτελικά και έχασαν 1-0 από τη Γαλλία.

