Δωρεάν 5 ακόμη παιχνίδια της σειράς Ratchet & Clank για τους φίλους του PlayStation

Και μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας PlayStation Plus.

Η Insomniac Games ανακοίνωσε πως πέντε ακόμη παιχνίδια της σειράς Ratchet & Clank θα προστεθούν στη γκάμα των δωρεάν διαθέσιμων παιχνιδιών για την υπηρεσία PlayStation Plus μέσα στο μήνα.

Μέσα από μια μακροσκελή ανακοίνωση στο PlayStation Blog, η εταιρεία ανάπτυξης αποκάλυψε τις εξελίξεις που συμπίπτουν με τα 20α γενέθλια της σειράς.

Στην παρούσα φάση, στο PlayStation Plus βρίσκονται τα Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3), Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3), Ratchet & Clank: All 4 One (PS3), Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3) και Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3).

Από τις 15 Νοεμβρίου, θα προστεθούν ακόμη τα Ratchet & Clank (PS3), Ratchet & Clank: Going Commando (PS3), Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3), Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3) και Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3).

Τέλος, αποκαλύφθηκε και η δωρεάν διάθεση του 20th Anniversary Armor Pack που θα προσφέρει στους κατόχους του Ratchet & Clank: Rift Apart τα εξής cosmetics: Commando Armor από το Ratchet & Clank: Going Commando, Holoflux Armor από το Ratchet & Clank Future: A Crack in Time, Quest Armor από το Ratchet & Clank Future: Quest for Booty, Marauder Armor από το Ratchet: Deadlocked και Clank Armor.