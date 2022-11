Η ιστορία του SOS και η σημασία των αρχικών του (vid)

Οι περισσότεροι γνωρίζουν το SOS, το διεθνές σήμα κινδύνου, αλλά λίγοι γνωρίζουν από που προέρχονται τα αρχικά του.

Σαν σήμερα στις 3 Νοεμβρίου 1906 καθιερώθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Ασύρματης Τηλεγραφίας του Βερολίνου, το σήμα κινδύνου «SOS». Αποτελεί τμήμα του κώδικα Μορς, όπου γράμματα και αριθμοί συμβολίζονται με τελείες και παύλες. Ο κώδικας για το SOS συμβολίζεται ως «• • • – – – • • •», δηλαδή τρεις τελείες, τρεις παύλες και τρεις τελείες.

Τι σημαίνουν τα αρχικά «SOS»

Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του σήματος κινδύνου έγινε στο αμερικάνικο ατμόπλοιο «SS Arapahoe», στις 11 Αυγούστου του 1909, όταν έσβησε η μηχανή στα ανοιχτά της Βόρειας Καρολίνας. Όλα τα μεγάλα ναυάγια της περιόδου, όπως ο Τιτανικός το 1912 κι ο Βρετανικός το 1916, εξέπεμπαν μανιωδώς «SOS» πριν από τη βύθισή τους.

Επηρεασμένος από τις θαλάσσιες τραγωδίες, ο κόσμος έδωσε «νόημα και ουσία» στο σήμα κινδύνου. Θεώρησαν ότι τα αρχικά SOS σήμαιναν «Save Our Ship» (Σώστε το πλοίο μας), «Save Our Souls» (Σώστε τις ψυχές μας) ή «Sink Or Swim» (βουλιάζουμε ή κολυμπάμε).

Στην πραγματικότητα, όμως, τα αρχικά SOS δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία. Χρησιμοποιήθηκαν μετά τη δημιουργία του σήματος για την ευκολότερη απομνημόνευση του σήματος από τους χρήστες. Η ίδια αλληλουχία τελειών και παυλών αντιστοιχεί και στα γράμματα VTB, αλλά το SOS θεωρήθηκε απλούστερο.

Το σήμα για το SOS είναι το μοναδικό που περιλαμβάνει 9 στοιχεία, ενώ όλα τα άλλα δεν ξεπερνούν τα 8 στοιχεία, ακριβώς για να είναι πιο αναγνωρίσιμο.

«Mayday» ή Μέρα Μαγιού;

Πέρα από το «SOS», υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να δηλώσει κάποιος ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρόκειται για τη λέξη «Mayday», η οποία έχει γλωσσική προέλευση, σε σχέση με το «SOS». To «Mayday» αποτελεί ένα διεθνές ραδιοφωνικό σήμα κινδύνου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στο ναυτικό και την αεροπορία.

Πιστεύεται ότι ακούστηκε πρώτη φορά το 1923 από τον Frederick Stanley Mockford, ανώτερο αξιωματικό που εργαζόταν στις τηλεπικοινωνίες στο αεροδρόμιο του «Croydon» του Λονδίνου. Αν και το «Mayday» μοιάζει να προέρχεται από τη μέρα Μαγιού ή αλλιώς την Πρωτομαγιά, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση. Προέρχεται από το γαλλικό «m’aidez” ή “m’aider», που σημαίνει «έλα να με βοηθήσεις».

Ένα άρθρο της βρετανικής εφημερίδας «Times», εξήγησε γιατί τελικά ο όρος «Mayday» προτιμήθηκε στις τηλεπικοινωνίες από το «SOS». Πολύ απλά το γράμμα «S» δεν είναι αρκετά εύηχο και δεν μπορούσε να διακριθεί με ευκολία τηλεφωνικώς.

Επίσης, το «Mayday», για να θεωρηθεί σήμα κινδύνου, πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές, ώστε να υπάρχει διάκριση από τη «Mayday/ Μέρα Μαγιού».