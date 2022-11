Gamer αγοράζει το πακέτο του PS5 με το Call of Duty και βρίσκει στο κουτί το God of War Ragnarok

Ένα λάθος που σίγουρα δεν θα τον χάλασε και ιδιαίτερα.

Ένας gamer που ήθελε να αποκτήσει το PS5 με το Call of Duty: Modern Warfare 2 αγόρασε ένα σχετικό πακέτο που βρήκε στα καταστήματα, αλλά όταν έφτασε στο σπίτι του αντίκρυσε κάτι ακόμη καλύτερο.

H Rasheeda Smith έκανε ένα post στο Twitter σημειώνοντας πως όταν άνοιξε το κουτί αγοράς αντί για το παιχνίδι της Activision, βρήκε στο κουτί το PS5 με το God of War Ragnarok.

Idk what's going on with this but I ended up getting mine from Sony today and it's GoW Ragnorok lol pic.twitter.com/9jdlgcAKCG