Φήμη πως τα iPhone 15 Pro δεν θα έχουν μηχανικά πλήκτρα για τι φωνή και την ενεργοποίηση

Μια αλλαγή που περίμεναν αρκετό καιρό οι fans της Apple.

Tα επόμενα high-end smartphones της Apple μπορεί να μην έχουν καν μηχανικά πλήκτρα για τις ρυθμίσεις του ήχου, αλλά και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Οι εκτιμήσεις του γνωστού αναλυτή Ming-Chi Kuo αναφέρουν πως η αμερικανική εταιρεία θα πάει σε μια λύση solid-state, σαν αυτή που γνωρίσαμε στο Home Button του iPhone 7 και που ουσιαστικά δεν λειτουργεί σαν πλήκτρο, αλλά σαν ένα πεδίο της οθόνης που αντιδρά σε κάθε σας πάτημα.

Ο Kuο σημειώνει πως η Apple θα ενσωματώσει Taptic Engines στα αριστερά και δεξιά των δύο high-end iPhone 15 της για να προσφέρει καλύτερη ανάδραση σε κάθε πάτημα και θα ανεβάσει έτσι τον αριθμό των σχετικών μηχανισμών στο εσωτερικό των iPhone 15 στα τρία.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.