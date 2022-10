Ινδία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας, 400 έπεσαν στο νερό (vids)

Η ιστορική γέφυρα, μήκους 230 μέτρων, κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για συντήρηση για έξι μήνες και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

Σε 68 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του κρατιδίου Γκουτζαράτ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο τοπικός υπουργός της περιφερειακής κυβέρνησης του κρατιδίου, ο Μπριτζές Μέρια δήλωσε πως 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τονίζοντας ότι ο αριθμός των αγνοουμένων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή. «Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται ακόμη», είπε.

Νωρίτερα, ο τοπικός βουλευτής Μοχάν Κουνταρίγια τόνισε πως «60 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής», σύμφωνα με το Reuters. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, ανέφεραν άλλοι αξιωματούχοι.

Shocking!!



Bridge collapsed in #Gujarat and around 400 people fell into water.



Bridge was renovated and opened just 5 days ago. pic.twitter.com/k4cbq6MDTx