Τραγωδία από συνωστισμό και στη ΛΔ Κονγκό: Έντεκα άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και πέθαναν από ασφυξία σε συναυλία (vids)

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν το Σάββατο, οι περισσότεροι από ασφυξία, σε ένα υπερπλήρες στάδιο της Κινσάσα, όπου έδινε συναυλία ο γνωστός Κονγκολέζος τραγουδιστής Φάλι Ιπούπα.

Το Στάδιο των Μαρτύρων είναι χωρητικότητας 80.000 θεατών, όμως ήταν υπερπλήρες. Κάποιοι από τους θεατές πέρασαν δια της βίας στις θέσεις των επισήμων, ανέφεραν δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που ήταν παρόντες στον χώρο.

