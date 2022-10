151 οι νεκροί στην Σεούλ από το μακελειό στους εορτασμούς του Haloween: Συλλυπητήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο (vid)

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε εθνικό πένθος στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ.

Οι εικόνες που έρχονται από την Νότια Κορέα είναι απλά σοκαριστικές, με τους κατοίκους της Σεούλ να μη μπορούν να πιστέψουν αυτό που έγινε.

Τουλάχιστον 151 νεκροί και περίπου 150 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής εξέλιξης που είχε ο εορτασμός του Halloween στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν.

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι.

Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής(30/10), ζαλισμένοι περαστικοί κάθονταν στο πεζοδρόμιο και συμβουλεύονταν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι αγκαλιάζονταν για να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ από μερικά μπαρ εξακολουθούσε να ακούγεται μουσική, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση μετά την πανδημία Covid-19

Περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, είχαν επισκεφθεί τη συνοικία Ιτεγουόν για τον εορτασμό του Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας Covid-19.

Ο δήμαρχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, ο οποίος απουσίαζε σε ταξίδι στην Ευρώπη, αποφάσισε να επιστρέψει εσπευσμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Εθνικό πένθος

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε εθνικό πένθος.

«Είναι πραγματικά τραγικό», τόνισε ο πρόεδρος Γιουν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Συλλυπητήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο.

«Θρηνούμε μαζί με τον λαό της Νότιας Κορέας και στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση σε όλους όσοι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «η Γαλλία είναι στο πλευρό σας».

«Τα τραγικά γεγονότα στη Σεούλ μας θλίβουν βαθύτατα, οι σκέψεις μας είναι κοντά στα θύματα και τις οικογένειες τους», έγραψε στο Twitter ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

«Βαθιά λυπημένος για τα τρομερά γεγονότα» δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ανατριχιαστικά νέα» από τη Σεούλ, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό της Νότιας Κορέας».