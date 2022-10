Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας ντύθηκε γυναίκα και επιχείρησε να βιάσει σκύλο

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι στη Βρετανία άνδρα ο οποίος, αφού ντύθηκε γυναίκα, επιχείρησε να κάνει σεξ με έναν σκύλο.

Ένας άνδρας στη Βρετανία προκάλεσε την απόλυτη οργή με τις σοκαριστικές και απάνθρωπες πράξεις του.

Πρόκειται για τον Πίτερ Λέργουιλ, που φυλακίστηκε για 12 εβδομάδες, αφού πιάστηκε επ’ αυτοφόρω να ασελγεί πάνω σε άτυχο σκυλάκι. Το κατοικίδιο έχει επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του και είναι καλά στην υγεία του.

Αφού συνελήφθη, ο 30χρονος παραδέχθηκε την φρικιαστική πράξη. Το μικρόσωμο σκυλί διακομίστηκε σε κτηνίατρο, όπου και διαπιστώθηκε ότι, ευτυχώς, δεν είχε υποστεί κάποιον τραυματισμό παρά τις αγριότητες του άνδρα.

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό συνέβη στο Hurstpierpoint του Δυτικού Σάσεξ, από όπου κατάγεται ο Λέργουιλ. Στον άνδρα απαγορεύθηκε το να κατέχει ή να έχει τον έλεγχο σκύλου για πέντε χρόνια, ενώ έχει επίσης εγγραφεί στο μητρώο των σεξουαλικών παραβατών για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Man who dressed as a woman and tried to have sex with a dog is jailed https://t.co/X9LVJyP52H