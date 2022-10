Nbasketball 23: Developer δημιουργεί κακέκτυπο του NBA 2K23 και αποσπά χρήματα από κατόχους Xbox (pics)

Πολλοί θεώρησαν πως είναι το παιχνίδι της 2K Sports.

Ένα παιχνίδι με τίτλο Nbasketball 23 εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Xbox, προσπαθώντας να πείσει τους πελάτες της Microsoft ότι είναι ένα παιχνίδι αντίστοιχο του NBA 2K23.

Χρησιμοποιώντας μάλιστα ακόμη και το επίσημο art του παιχνιδιού της 2K Sports, οι developers κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα κοροϊδεύοντας πελάτες και παραδίδοντας ένα arcade basketball που θα ταίριαζε περισσότερο στη λογική mobile game, παρά τίτλου που πωλείται έναντι 50 δολαρίων για κονσόλες νέας γενιάς.

Όπως φαίνεται, η Sarp Apps που έφτιαξε τον τίτλο, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όσους έψαχναν με τον όρο «NBA» στο Xbox Store.

Η εταιρεία έχει ανεβάσει κατά καιρούς και άλλα παιχνίδια της στο ίδιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά στην παρούσα φάση το μόνο που είναι διαθέσιμο είναι το Tractor Simulator 2022.

Όπως είναι λογικό, οι καταναλωτές που έπεσαν θύματα της εξέλιξης απειλούν με καταγγελίες και μηνύσεις και μένει να δούμε το επόμενο επεισόδιο αυτού του σίριαλ στο άμεσο μέλλον.

Yo this is bugged out someone created a game with @NBA2K photo and selling it… @Xbox y’all need to take this out the store @Beluba @Ronnie2K pic.twitter.com/Mw4EYgHsO7