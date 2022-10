Τα νέα γραφικά του «Call of Duty» απλά.. δεν υπάρχουν (vid)

Viral βίντεο δείχνει το «Call Of Duty: Modern Warfare 2» να μην ξεχωρίζει καθόλου από την πραγματικότητα.

Το δημοφιλές παιχνίδι first-person shooter φαίνεται να έχει πάει το graphic design σε άλλο επίπεδο, δημιουργώντας μια εκδοχή της πρωτεύουσας της Ολλανδίας που με την πρώτη ματιά θα πίστευε κανείς ότι πρόκειται για μια ταινία της πόλης.

Το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί την ερχόμενη Παρασκευή(28/10), διαθέτει μια αποστολή που κάνει μια μικρή βόλτα στην πόλη του Άμστερνταμ, η οποία φημίζεται για τα κανάλια, τα ποδήλατα και τα δημοφιλή μπαρ.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk