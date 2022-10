Ο Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε από την Καραϊβική για να γίνει... ξανά πρωθυπουργός: «Είμαι έτοιμος»

Ο υπουργός Εμπορίου Τζέιμς Ντάντριτζ διαβεβαίωσε πως ο Τζόνσον του είπε πως «είναι έτοιμος».

Ο Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε στη Βρετανία και σκέπτεται να αποπειραθεί να κερδίσει δεύτερη θητεία στην πρωθυπουργία της χώρας, μόλις μερικές εβδομάδες αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αξίωμα, με ορισμένους συναδέλφους του να προειδοποιούν ότι η επάνοδός του ίσως προκαλέσει μεγαλύτερο πολιτικό χάος.

Οι πιθανοί υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τη Λιζ Τρας, η οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της την Πέμπτη ύστερα από μόλις έξι εβδομάδες θητείας, προσπαθούν με φρενήρεις ρυθμούς να εξασφαλίσουν επαρκή υποστήριξη για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη μάχη της διαδοχής πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, μεθαύριο Δευτέρα.

Ο Τζόνσον, που έκανε διακοπές στην Καραϊβική όταν παραιτήθηκε η Τρας και δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση για το εάν θα θέσει υποψηφιότητα για την παλιά του δουλειά, έχει τη στήριξη δεκάδων Συντηρητικών βουλευτών. Χρειάζεται να συγκεντρώσει 100 υπογραφές για να συμμετάσχει στη διαδικασία.

First picture of Boris Johnson as he flies back to the UK https://t.co/FVC6eawtdA