Αυτή τη φορά είναι αλήθεια: Οι Shame έρχονται στην Αθήνα!

Οι Shame έρχονται ξανά στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, για μια συναρπαστική βραδιά γεμάτη post-punk ενέργεια, ένταση και δυναμισμό.

Η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο ήδη θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες νέες μπάντες που ξεπήδησαν από τη Βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια.

Με απίστευτη ενεργητικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις τους και με έναν από τους καλύτερους νέους frontmen, τον Charlie Steen, υπόσχονται ένα show χωρίς ανάσα, με τραγούδια σαν τα "One Rizla", "Alphabet", "Gold Hole", "Concrete", "Water in the Well", "Snow Day", "Station Wagon", "Tasteless".

Η προπώληση ξεκινάει στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 11876 • Online στα fuzzclub.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης