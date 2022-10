Ο Κλέι Τόμσον χαρακτηρίζει «κλόουν» τον digital marketing director του NBA 2K

Κόντρα ανάμεσα στον αθλητή και την εταιρεία για τον άνθρωπο που βγαίνει μπροστά.

Ο Κλέι Τόμσον των Golden State Warriors πέρασε στην επίθεση κατά της 2K Sports, χαρακτηρίζοντας τον άνθρωπο που προωθεί τη σειρά από μεριάς marketing ως «κλόουν».

Στο πλαίσιο του NBA Today, οι παρουσιαστές είχαν καλέσει τον Ronnie Singh, ο οποίος είναι συνεργάτης της 2Κ και γνωστός ως digital marketing director για τη σειρά NBA 2K, ενώ εμφανίζεται για να μιλήσει για το franchise ως το «πρόσωπο της σειράς».

Ο Τόμσον εκνευρίστηκε με τη συνέντευξη (και ίσως με κάτι που ειπώθηκε» σχολιάζοντας πως: «κάνατε συνέντευξη σε αυτόν τον κλόουν; θεωρούσα ότι η εκπομπή του ESPN για το NBA θα ασχολούταν με μερικούς από τους σημαντικότερους αθλητές στον κόσμο. Όχι με κάποιον… promoter. Κάνε καλύτερα τη δουλειά σου ESPN».

"Y'all really interviewed this clown?"



Klay Thompson was not a fan of ESPN having Ronnie 2K on to talk NBA 2K23 pic.twitter.com/FvfW8Ojd2l