Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο Κίεβο (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στην ουκρανική πρωτεύουσα έπειτα από βομβιστικές επιθέσεις από ρωσικά drone καμικάζι.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η στιγμή που η πολυκατοικία στο Κίεβο βομβαρδίζεται και άμαχοι πέφτουν θύματα της ρωσικής επίθεσης. Νέο βίντεο από την ώρα της έκρηξης κυκλοφορεί στο Twitter από το ουκρανικό πρακτορείο Nexta και προκαλεί σοκ.

The moment of the explosion in #Kyiv from a different angle. pic.twitter.com/ujddDKfsjr

Αρχικά φαίνεται ένας πύραυλος να σχίζει την ατμόσφαιρα και λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται μια «μπάλα» φωτιάς να απειλεί τα πάντα και μια πολυκατοικία να παραδίδεται στις φλόγες.

Οι δρόμοι είναι άδειοι όμως υπάρχουν ορισμένοι τολμηροί πολίτες που περνούν από σκοτεινά περάσματα αγνοώντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ένας κάτοικος με τον σκύλο του, στέκεται σε ένα σημείο προσπαθώντας να ηρεμήσει. Ένας άλλος ακούει την έκρηξη, κοιτάζει πίσω του για λίγο και συνεχίζει τη διαδρομή του.

Τουλάχιστον τρεις γύροι εκρήξεων έχουν σημειωθεί το πρωί της Δευτέρας στο Κίεβο, μια εβδομάδα έπειτα από τους εκτεταμένους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ήδη έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0