Επιστρέφει και επίσημα η σειρά Silent Hill

Η Konami έκανε την πολυπόθητη ανακοίνωση.

Η Konami επιβεβαίωσε τις φήμες πως έχει ρίξει ξανά βάρος στη σειρά Silent Hill και έτσι την Πέμπτη τα ξημερώματα θα ξέρουμε καλύτερα. Όπως σημείωσε η εταιρεία, η επιστροφή της σειράς είναι γεγονός, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο ποια και πόσα projects θα περιλαμβάνονται σε αυτό το comeback.

H παρουσίαση που έχει προγραμματιστεί, θα γίνει 00.00 ώρα Ελλάδος την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και το σχετικό teasing στα social που έγινε αναφέρει μόνο μια φράση που λέει «στα πιο ανήσυχα ονειρά σας, βλέπετε αυτήν την πόλη;».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πως ο Μασαχίρο Ίτο, ο οποίος και έχει δουλέψει σε αρκετά projects της σειράς στο παρελθόν, έκανε retweet την ανακοίνωση, άρα και κατά πάσα πιθανότητα εμπλέκεται στο όλο εγχείρημα.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο παιχνίδι που είχε κυκλοφορήσει ήταν το Silent Hill Downpour το 2012 και πως το πρώτο game έκανε το ντεμπούτο του στο πρώτο PlayStation.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa