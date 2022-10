Σάλος με ρατσιστική δήλωση Αμερικανίδας δημοσιογράφου μετά από πτήση: Η απάντηση της αεροπορικής εταιρίας

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το ρατσιστικό σχόλιο μιας δημοσιογράφου έπειτα από ένα ταξίδι της με αεροπλάνο.

Η Dr. Sydney Watson, μια Αμερικανίδα πολιτικός- σχολιαστής προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ με μια δήλωση-εκστρατεία που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο αναλυτικά η Αμερικανίδα ισχυρίστηκε ότι το περασμένο μήνα αναγκάστηκε να καθίσει ανάμεσα σε δύο υπέρβαρους επιβάτες σε μια τρίωρη πτήση. Με το πέρας της πτήσης, ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter μια απαράδεκτη δήλωση. «Αν χρειάζεται προέκταση η ζώνης ασφαλείας σου, είσαι πολύ χοντρή για να βρίσκεσαι σε αεροπλάνο» είπε χαρακτηριστικά. Η ανάρτηση συνδυάστηκε μια δύο φωτογραφίες που σύμφωνα με τη Watson αποδείκνυε ότι για τρεις ώρες ήταν «σφηνωμένη» ανάμεσα σε δύο υπέρβαρους επιβάτες.

«Είμαι αυτή τη στιγμή - κυριολεκτικά - ΣΦΗΝΩΜΕΝΗ- ανάμεσα σε δύο παχύσαρκους ανθρώπους στην πτήση μου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό ή εντάξει. Αν οι χοντροί άνθρωποι θέλουν να είναι χοντροί, καλώς. Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό όταν είμαι κολλημένη ανάμεσά σας, με τα μπράτσα σας πάνω στο σώμα μου, για 3 ώρες»

