Μητσοτάκης για την έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία: «Η Ελλάδα έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια»

Ανάρτηση στα αγγλικά έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία.

«Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων» αναφέρει σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία. Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το εξής: «Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors».

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 15, 2022

Δεκαπέντε άνθρωποι εξακολουθούσαν σήμερα το πρωί (15/10) να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο στην βορειοδυτική Τουρκία, περισσότερο από 16 ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε από τον τόπο του δυστυχήματος ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

«Υπολογίζουμε ότι 15 από τους ανθρακωρύχους μας βρίσκονται (παγιδευμένοι) εκεί κάτω και προσπαθούμε να τους διασώσουμε», σημείωσε ο υπουργός.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε χθες (14/10) στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 28 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες παραμένουν 28, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία επικαλείτο νεότερο απολογισμό των τουρκικών αρχών.

Ο Κοτζά διευκρίνισε επίσης ότι 11 άνθρωποι, που απεγκλωβίστηκαν από τις στοές του ορυχείου, έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο.