Παρκουρίστες σβήνουν τα φώτα στο Παρίσι με εντυπωσιακό τρόπο (vid)

Αθλητές του παρκούρ σβήνουν τα φώτα στο Παρίσι, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στη προσπάθεια περιορισμού της ενεργειακής κρίσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter απεικονίζει μια νέα τάση εξοικονόμησης ενέργειας, ένα νέο παιχνίδι με περιβαλλοντικό χαρακτήρα που έχουν βρει ομάδες παρκούρ στο Παρίσι.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, αρκετές πόλεις στην Ευρώπη αποφάσισαν να περιορίσουν τον δημόσιο φωτισμό, ειδικά στα μνημεία, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους.

Το Παρίσι, η Πόλη του Φωτός, αποτελεί τον αγαπημένο τους στόχο καθώς την ώρα που τα μνημεία-ορόσημά και κεντρικά σημεία της πόλης σκοτεινιάζουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, πολλές επιγραφές καταστημάτων παραμένουν αναμμένες όλη τη νύχτα.

Σε αυτά λοιπόν τα σημεία, οι αθλητές παρκούρ λαμβάνουν δράση. Κάνοντας εντυπωσιακά άλματα αναρρίχηση στους τείχους και χορευτικές φιγούρες, οι αθλητές παρκούρ σβήνουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τα φώτα του Παρισιού περνώντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα.

As an energy crisis looms, young activists in Paris are using superhero-like Parkour moves to switch off wasteful lights that stores leave on all night. https://t.co/LMnTtdvi7d pic.twitter.com/IlEi1UDiIw