Χάος: Το iPhone 14 ειδοποιεί την άμεση δράση όσο οι κάτοχοί του βρίσκονται σε rollercoaster!

Κι όμως, το σύστημα εντοπισμού τρακαρίσματος της Apple δημιουργεί μπερδέματα.

Η Apple παρουσίασε με το iPhone 14 το Crash Detection, ένα χαρακτηριστικό που ειδοποιεί αυτόματα την άμεση δράση και σχετική βοήθεια αν εντοπίσει πως ο κάτοχός του έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

Η διαδικασία λειτουργεί αν ο χρήστης δεν το ακυρώσει εντός 20 δευτερολέπτων (και άρα η συσκευή θεωρεί πως βρίσκεται σε κίνδυνο), αλλά φαίνεται πως οι αισθητήρες των τηλεφώνων δεν μπορούν να υπολογίσουν σωστά την βόλτα με ένα rollercoaster.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η αστυνομία στην περιοχή Σινσινάτι των ΗΠΑ έχει δεχτεί ήδη αρκετές κλήσεις έκτακτης ανάγκης από κατόχους iPhone 14 που απλά βρίσκονταν σε ένα rollercoaster του θεματικού πάρκου Kings Island, που βρίσκεται στην περιοχή.

Μάλιστα, δημοσιεύτηκε και ένα από τα αυτοματοποιημένα ηχητικά μηνύματα που στέλνει το iPhone και στο οποίο μπορεί κανείς εύκολα να ξεχωρίσει και τις φωνές των υπολοίπων που βρίσκονται στο ίδιο rollercoaster.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz