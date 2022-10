30 χρόνια Mortal Kombat: Ο δημιουργός Ed Boon τα γιορτάζει με ένα μοναδικό video

Δείτε πως άλλαξε η δημοφιλής σειρά μέσα στην πορεία των 30 αυτών ετών.

Το Mortal Kombat κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1992, γράφοντας ξεχωριστή ιστορία στο χώρο των videogames.

Το παιχνίδι της NetherRealm βρίσκεται πλέον για 30 χρόνια στην αγορά και έχει αλλάξει τα fighting παιχνίδια με τις θρυλικές κινήσεις εξόντωσης των αντιπάλων και τις έντονες σκηνές βίας.

Ο δημιουργός του, Ed Boon, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα video που δείχνει το πως άλλαξε ο τίτλος από την πρώτη του εμφάνιση στα arcades έως και σήμερα, σε πάνω από 20 παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει.

Προς το παρόν, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως οι εορτασμοί θα συνεχιστούν, ενώ δεν δημοσιεύεται η παραμικρή πληροφορία για το επόμενο παιχνίδι της σειράς.

Οπότε, απλά αναμένουμε…

30 Years of Mortal Kombat. Can you share your first experience with MK? Where were you? Which MK was it? What do you remember?pic.twitter.com/EmuXFzftdR